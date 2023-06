Donne, celibato e gay: ecco tutti i nodi al pettine del Sinodo

Roma, 21 giugno 2023 – Nessuna risposta, ma tutte le domande sul tavolo, nessuna esclusa. Dall’ipotesi di ordinare al sacerdozio uomini sposati alla ripresa del diaconato femminile, fino all’accoglienza piena di omosessuali e divorziati risposati, senza tacere i temi del rinnovamento della messa e della predicazione online. Per la prima volta le questioni più delicate nella Chiesa arrivano direttamente al pettine del Sinodo dei vescovi – la cui prossima assemblea è in programma dal 4 al 29 ottobre –, finiscono nero su bianco nel documento di lavoro da cui muoverà il confronto in Vaticano. E non più di straforo, così come accaduto nel corso degli ultimi sinodi dell’era Bergoglio, quando i dossier gay, donne e celibato catalizzarono l’attenzione del dibattito fuori piuttosto che dentro le sacre stanze.

Con la presentazione dell’Instrumentum laboris, entra nel vivo la prima sessione del Sinodo indetto da papa Bergoglio e dedicato alla sinodalità, a cui farà seguito il prossimo anno una seconda che sarà decisiva per le conclusioni finali da sottoporre al Pontefice. Il documento raccoglie le sollecitazioni emerse durante la fase continentale dell’iter sinodale dopo l’ascolto della platea dei fedeli su base diocesana.

Per quanto riguarda il ruolo delle donne nella Chiesa “in modo sostanzialmente unanime, pur nella differenza delle prospettive di ciascun continente, tutte le Assemblee continentali invitano a prestare attenzione all’esperienza, allo status e al ruolo delle donne”. Al punto che torna in primo piano il tema del diaconato femminile, oggetto di un paio di commissioni di studio istituite negli anni da papa Francesco. «La maggior parte delle Assemblee continentali e le sintesi di numerose Conferenze Episcopali chiedono di considerare nuovamente la questione dell’accesso delle donne al Diaconato – si legge nel documento di lavoro –. È possibile prevederlo e in che modo?».

Viene rinviata all’assemblea dei vescovi anche il nodo dei preti sposati: «È possibile, come propongono alcuni continenti, aprire una riflessione sulla possibilità di rivedere, almeno in alcune aree, la disciplina sull’accesso al Presbiterato di uomini sposati?».

"Non è detto che ad ottobre 2023 e 2024 dovremmo trovare tutte le risposte – mette le mani avanti il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi che per la prima volta quest’anno vedrà il voto anche di laici e donne -. Prendiamo atto però che ci sono delle domande”. E al momento anche questa è una novità, tutt’altro che di poco conto.