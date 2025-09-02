Donne alla gogna social . Class action contro il sito: "Puntiamo a mille denunce"

Violentare la giurisprudenza: lenta, miope, indifferente alla questione dell’anonimato in rete. Metterle fretta, riportarla in linea con i tempi. Il sito sessita Phica.eu e i suoi fratelli - frequentati da disturbati, manipolati dall’intelligenza artificiale – ci ricordano che il reato di revenge porn esiste, così come la sua pena, ma va messo in condizione di correre dietro alla tecnologia. L’idea è dell’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, specializzata nel diritto di famiglia, esperta in mareggiate matrimoniali e detriti amorosi. Lei che ne ha viste di tutti i colori, ha riunito un pool di 12 legali e raccolto centinaia di segnalazioni sulla piattaforma sessista. Ora si tratta di portare a un altro livello le azioni penali, con una raffica di denunce, penali e civili, con richieste di risarcimento alle piattaforme.

"Vogliamo violentare la giurisprudenza – spiega l’avvocato – così come sono state violentate le donne che hanno subito uno stupro di gruppo. Se riuniremo mille denunce forse i giudici si preoccuperanno seriamente del fenomeno". Perché non ci sono solo la vergogna, la rabbia. Ancora una volta spunta l’ipotesi dell’estorsione: se vuoi che le tue foto spariscano, paga. Una vittima di Phica ha confessato di essere stata costrettaa tirare fuori quasi duemila euro, puro sciacallaggio dentro perimetri che non sono solo spazi d’odio ma incubatrici di vere organizzazioni criminali (anche ad alcuni dei 38 mila iscritti è stato chiesto un contributo per uscire di scena). Il business viene fatto sulla pelle e sulla disperazione delle donne, la violenza è doppia: prima l’umiliazione pubblica, poi il ricatto economico.

Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), spiega che si deve arrivare al copy right sul corpo: "Contro il vuoto normativo, facciamo come i danesi: i nostri tratti somatici, la nostra voce e le nostre foto siano protetti da un diritto d’autore personale e inalienabile. La pubblicazione non consensuale diventerà una violazione diretta di questo diritto, con conseguenze penali ed economiche gravissime che distruggeranno alla radice quel modello di business".

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio ha deciso di accelerare i tempi. "Oggi le policy di controllo delle piattaforme sono una rete dalle maglie larghe – fa notare la presidente Martina Semenzato, deputata di ‘Coraggio Italia’ e del gruppo parlamentare di ‘Noi Moderati’ – sfuggono forum, siti, chat, profili che occhieggiano alla prostituzione e alla pornografia. Anonimato? Se c’è un profilo che offende, manipola e strumentalizza, qualcuno deve risponderne, come succede nell’editoria". Tutti chiamati a ragionarci sopra: polizia postale, gestori delle piattaforme, associazioni, uomini e donne coinvolti. Dopo l’ondata di denunce da parte di creator, cantanti, attrici, politiche e giornaliste, il sito Phica è stato chiuso. Ma tutto sembra suggerire l’esistenza di un sistema ampio che negli anni ha raccolto più domini. Due decenni di attività, migliaia di foto trasformate in materiale pornografico all’insaputa delle interessate. E dietro, la truppa bavosa degli uomini che fanno a gara a chi sa essere più volgare. Il gestore è italiano, sarà sentito dai magistrati romani. Ma Roberto Maggio, l’imprenditore di origini romane che vive tra Dubai e Sofia, nega di essere la persona giusta perché la sua società Hydra si concentra solo sulle transazioni e non sui contenuti. Negli uffici della procura è attesa anche l’informativa della Polizia postale che spulcia tra i commenti sessisti. Revenge porn, estorsione, diffamazione aggravata, violazione della privacy, diffusione di immagini a contenuto sessuale: il catalogo è questo.