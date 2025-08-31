Donne alla gogna, Garante in campo: "Fatti gravi, denunciare sempre"

Garante della Privacy in campo sul caso tema dei siti sessisti, con commenti pesanti e insulti su foto di donne a volte rubate o condivise senza consenso. "Denunciare sempre, segnalare i casi perché si tratta di "fatti gravissimi". "Siamo da tempo in prima linea su questo fronte" a difesa della "dignità delle persone", spiega la vicepresidente Ginevra Cerrina Ferroni. "Noi – dice ancora l’Authority – possiamo muoverci sia d’ufficio, come avevamo fatto avviando una prima istruttoria su Mia Moglie e Phica.eu, sia su segnalazione delle persone coinvolte. Suggerisco di fare sempre il reclamo al Garante". La Commissione sui femminicidi invece avvierà un’inchiesta. "È la sede più competente ad affrontare velocemente e seriamente la questione", dice la Presidente Martina Semenzato. Le audizioni coinvolgeranno Polizia Postale, gestori, aziende, piattaforme ma anche le donne e gli uomini implicati nelle vicende".

Gli inquirenti nel frattempo stanno pensando a una stretta su server e provider, mentre le Procure indagano sulle segnalazioni presentate da chi, a sua insaputa, si è trovata data in pasto a commenti osceni, quando non proprio a minacce di violenze.

E poi c’è il tema del titolare del sito: nonostante sia riconducibile a una società bulgara, il proprietario sarebbe un italiano, il che semplificherebbe le eventuali indagini. Che procedono in più direzioni. "In gioco - a spiegarlo è ancora la vicepresidente del Garante Cerrina Ferroni - ci sono vari profili di responsabilità: quella dei gestori delle piattaforme che ‘ospitanò fattispecie di reato che interessano anche la privacy; quelle di chi carica questi documenti, foto, video; quelle infine relativa alla miriade di commenti sessisti e violenti".