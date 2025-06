Villa Pamphili, la donna trovata morta è russa e si chiama Anastasia

Roma, 19 giugno 2025 - Sarebbe una cittadina russa di 30 anni di nome Anastasia la donna trovata morta a Villa Pamphili il 7 giugno scorso a distanza di circa 200 metri dal corpo della figlia di appena sei mesi. E' quanto avrebbero accertato gli inquirenti italiani nello loro trasferta a Malta nel procedimento coordinato dalla Procura di Roma e che ha portato al fermo, eseguito in Grecia, di Francis Kaufmann. Inoltre la redazione di "Chi l'ha visto", tramite una telespettatrice, è riuscita a contattare una donna che dice di essere la madre della giovane trovata morta a Villa Pamphili. "E' mia figlia", ha detto al programma di Rai 3. Si chiama Anastasia ed era andata a studiare inglese a Malta, dove ha conosciuto Rexal Ford.

La foto della donna insieme a Kaufmann

La mamma l'ha sentita l'ultima volta in videochiamata il 27 maggio. C'era anche l'uomo, che le assicurava di essere una brava persona e di voler mettere su famiglia. In una mail del 2 giugno la ragazza ha comunicato alla madre di avere dei problemi con il suo compagno ma che stavano cercando di risolverli. Il nome della bambina è Andromeda, anche se successivamente è stata chiamata Lucia. "Dov'è ora quest'uomo?", ha chiesto la mamma a "Chi l'ha visto?", visibilmente scossa. Alla donna erano arrivate le foto di lui con la bimba in braccio. Le ha mostrate al programma e ha anche fornito un dettaglio della figlia: il piede con il tatuaggio che corrisponde esattamente a quello mostrato dalla polizia.