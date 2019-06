Vicenza, 8 giugno 2019 - Un uomo ha ucciso la ex e ferito gravemente l'attuale compagno di lei per poi tentare il suicidio. E' successo a Montegaldella (Vicenza). Oggi pomeriggio una donna ha chiamato il 112: qualcuno stava accoltellando la sua vicina di casa. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Longare e di altre pattuglie della compagnia di Vicenza e il personale del 118. Vicino al garage sul retro del palazzo, i carabinieri hanno trovato la 43enne esanime, vicino a lei un uomo di 45 anni, ferito a coltellate. Poco più in là l'aggressore, 38 anni, ex convivente della donna, anche lui in condizioni gravissime: aveva tentato il suicidio.

La vittima è stata trovata senza vita riversa in un lago di sangue. E' stata uccisa con 10 pugnalate inferte con un coltello da sub. I due uomini feriti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale con evidenti lesioni profonde da arma da taglio: uno dei due, presumibilmente l'aggressore che ha tentato di togliersi la vita, è in condizioni disperate, ha perso conoscenza per collasso da shock emorragico. L’omicidio, secondo le prime testimonianze, è avvenuto al culmine di una lite.

Non si sa cosa abbia scatenato improvvisamente la furia, se ragioni sentimentali o economiche. Il 38enne si è prima avventato contro la ex, poi sull'altro uomo. Quindi è tornato a infierire sulla donna, già rantolante. A quel punto ha rivolto la lama verso di sé più volte. Ad assistere impietrita a tutta la scena è stata la vicina di casa che ha allertato i carabinieri. Inutile l'intervento dei soccorritori che non hanno potuto salvare la vittima.