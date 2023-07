Donna uccisa in strada dall’ex marito. Il femminicidio a Troina

Roma, 20 luglio 2023 - Femminicidio a Troina, in provincia di Enna: una donna è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco. A sparare a Mariella Marino sarebbe stato l'ex marito, Maurizio Impellizzeri. L'uomo sarebbe entrato in azione intorno alle 10.30: il delitto si è consumato in via Sollima, nei pressi di un supermercato che si trova al centro del rione di San Basilio. Raggiunta l'ex coniuge, l'uomo le avrebbe sparato almeno tre volte per poi scappare con il suo fuoristrada. Impellizzeri è stato poi raggiunto dai carabinieri a casa, dove si era rifugiato, e trasportato in caserma, dove verrà interrogato dal pm della procura di Enna.

La coppia, che aveva tre figli maggiorenni, era separata da oltre un anno. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Mariella Merlino, dopo aver lasciato il marito per le continue violenze subite, ed essersi trasferita nell'abitazione della madre, aveva recentemente denunciato i nuovi comportamenti violenti dell'ex coniuge.