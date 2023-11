Donna travolta e uccisa da un albero . La procura indaga per omicidio colposo

La violenta ondata di maltempo, ribattezza Attila, ha raggiunto l’Italia con venti gelidi, abbattendosi in particolare sul Centro-sud, con nevicate anche a bassa quota e un crollo termico che sfiora i dieci gradi. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. A Roma, anche a causa della tempesta di vento che ha colpito la Capitale, un albero è crollato (nella foto), uccidendo una donna di 82 anni, Teresa Veglianti. La vittima era in compagnia del figlio, rimasto illeso.

Sulla vicenda la Procura ha avviato un’ indagine per omicidio colposo e il pm ha effettuato un sopralluogo disponendo l’autopsia e il sequestro dell’albero. "Stiamo facendo tutte le verifiche per capire come sia potuto accadere", ha commentato il sindaco, Roberto Gualtieri, esprimendo il proprio dolore per "l’atroce tragedia".