Catania, 16 ottobre 2021 - Il corpo senza vita di Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da ieri a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, è stato scoperto nelle campagne di Nicolosi: a indicare il punto è stato il fratello che si sarebbe autoaccusato del delitto. Sul luogo del ritrovamento con i militari dell'Arma presenti il medico legale e il magistrato della Procura di Catania. Non sono state ancora accertate le cause del decesso.

