Donna precipita dalle scale e muore. Compagno indagato per omicidio

Non si è trattato di un suicidio. Ne è convinta la madre di Evelinndel Moori Chamorro, 32enne morta nella notte tra domenica e lunedì dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo in salita superiore della Noce, nel quartiere San Martino a Genova. "Era una gran lavoratrice, l’unica che portava soldi a casa", ha detto in lacrime davanti ai cronisti, accusando il compagno di vivere alle spalle della figlia.

Sul registro degli indagati è finito Marlo Stephano V. C., 32 anni, peruviano, con l’ipotesi di omicidio preterintenzionale. Un atto dovuto, spiegano gli inquirenti, per consentirgli di nominare un proprio consulente in vista dell’autopsia disposta dal pm Giuseppe Longo ed eseguita dal medico legale Davide Bedocchi.

Il rapporto tra i due, racconta la madre, era segnato da liti frequenti: "Lei voleva che lui si occupasse delle bambine, ma pensava solo a sé". Domenica la giovane aveva cenato fuori col fratello, lasciando le figlie alla madre. Al rientro, la discussione con il compagno sarebbe ripresa.

Agli investigatori della squadra mobile, diretti da Carlo Bartelli e da Federico Mastorci della sezione omicidi, l’uomo ha detto di essere uscito dall’appartamento dopo essere stato picchiato. "Mi ha detto: se non torni mi butto", avrebbe riferito. Poi, secondo il suo racconto, sarebbe inciampata e caduta nella tromba delle scale. Un incidente, insomma.

Gli inquirenti verificano la sua versione: le fratture a una gamba e alle costole sono compatibili con la caduta, e non emergono segni di violenza diretta. Ma non si esclude che una spinta, anche involontaria, abbia provocato la tragedia. Mancano testimoni oculari e telecamere: ricostruire l’esatta dinamica non sarà semplice.