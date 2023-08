Donna-oggetto, il solito brutto film Orinatoi a forma di bocca femminile

di Viviana Ponchia

Con il suo orinatoio intitolato "Fontana" nel 2017 Marchel Duchamp scandalizzò il mondo ma cambiò la storia dell’arte. È difficile che gli orinatoi a forma di bocca femminile collocati in una palestra torinese e denunciati dalla cantante Greta Squillace avranno lo stesso riscatto. "Mi immagino già i commenti dei fenomeni che pisceranno lì dentro – ha scritto su Instagram la vincitrice di The Voice of Italy – Io fossi in voi mi vergognerei". Prima la ragazza ricoperta di cioccolato sul buffet di un resort in Sardegna, adesso il vespasiano sboccato.

Dovrebbe essere ispirato al famoso logo dei Rolling Stones, Lips and Tongue, la linguaccia più famosa della storia disegnata nel 1971 da John Pasche, uno studente del Royal College of Art. Ma c’è chi assicura che è opera di una donna. Comunque non sono tempi felici per le donne e per il loro corpo. E nemmeno per la Squillace, che non si è sentita meglio dopo la replica della palestra: "Sentiti sempre libera di urinare nei bagni delle femmine. Spread the love". Questa prima replica, ironica nelle intenzioni, è stata giudicata "imbarazzante" da molti utenti e ha dato fuoco alle polemiche sul patriarcato e gli stereotipi di genere.

"Anche questo è stupro – ha commentato qualcuno – Fa male. Il cervello umano si sta seccando insieme agli altri organi". E via così, con agganci all’attualità: "Veramente una cosa di cattivo gusto. Dalla bocca femminile come orinatoio al corpo femminile come vassoio al cioccolato… al concetto terribile di donna come carne da stuprare il passo è breve".

Si agita anche la politica. "Boicottiamo la palestra", invita la capogruppo del Pd in consiglio comunale Nadia Conticelli. Posizione condivisa dal consigliere radicale Silvio Viale: "Non mi si venga a dire che questo tipo di sanitari è artistico". La Mc Fit, che fa parte di una grande catena multinazionale con centri in numerose città europee, ha poi corretto il tiro scusandosi con chi si è sentito offeso ma ha continuato a difendere gli orinatoi in quanto appunto oggetti di design, e pazienza se anche in passato avevano preso bordate di critiche. Precisazioni. C’entrano i Rolling Stones ma in realtà la bocca è opera di una donna, la designer olandese Meike van Schijndel, che ha voluto rappresentare le labbra di Mick Jagger. Sono stati progettati nel 2004 in occasione della Giornata mondiale dei servizi igienici per portare l’attenzione sul fatto che milioni di persone al mondo non li hanno, si comprano in rete per poco più di mille euro e si chiamano The kisses urinal.

Sono apparsi sulla Cnn, nel film Rock of Ages con Tom Cruise e in Storage Wars. Li hanno installati esercizi commerciali, hotel e club maschili, dal Goldman 25hours Hotel di Francoforte al club Belushi, un bar di Parigi. "Nei nostri centri ricerchiamo uno stile particolare – spiegano i responsabili della McFit – e questi oggetti sono considerati elementi di arredamento caratterizzanti". Poi c’è chi si accontenta della forma tradizionale a muro e chi ricorda che la storia dell’arte è piena di opere censurate, incomprese, tacciate di cattivo di gusto e addirittura blasfemia. E va bene. Ma i pisciatoi "violenti e sessisti" per ora non hanno alibi davanti al tribunale della rete: una vergogna da rimuovere subito.