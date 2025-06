Omicidio-suicidio nel Torinese: donna trovata morta in casa, il marito recuperato nel lago di Avigliana

Roma, 26 giugno 2025 – Doppia tragedia a Rivalta, nel Torinese. Il corpo senza vita di Assunta Carbone, detta Susy, 54 anni è stato ritrovato oggi pomeriggio all’interno di un appartamento di via XXV Aprile, in una zona residenziale vicino al centro storico dove la vittima abitava con la famiglia. Dopo l’ipotesi iniziale del femminicidio, si è fatta strada la pista dell’omicidio-suicidio, dal momento che il cadavere del marito, Alessandro Raneri, 55 anni, è stato recuperato in mattinata nel Lago Grande di Avigliana, sempre nel Torinese, a pochi chilometri di distanza.

Il litigio e la tragedia

Secondo una prima ricostruzione tra marito e moglie ci sarebbe stato un violento litigio in mattinata. E potrebbe essere stata questa la scintilla che ha fatto scattare il delitto. Poi l’uomo si sarebbe recato sulla riva del lago per togliersi la vita. Alcuni testimoni lo hanno visto tuffarsi in acqua e non riemergere più, quindi hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno riportato a terra, ma nonostante i tentativi di rianimarlo per il 55enne non c'è stato nulla da fare. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri che stanno effettuando i rilievi nell’abitazione, i due episodi sarebbero collegati.

Le indagini

I carabinieri di Orbassano, insieme ai colleghi della compagnia di Moncalieri e del comando provinciale, che coordinano le indagini, per tutto il pomeriggio hanno effettuato i rilievi nell’appartamento di Rivalta per ricostruire l’accaduto. Al momento non si conoscono i dettagli della tragica vicenda. Sul posto, oltre agli investigatori è intervenuto il pubblico ministero di turno Elisa Pazè, della Procura di Torino.