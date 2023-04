Donna trovata morta in un sacco a pelo a 1.750 metri, mistero a Bolzano

Roma, 17 aprile 2023 – Giallo al Giogo di Meltina, sopra Bolzano, dove una donna è stata trovata morta in un sacco a pelo su un prato alpino a 1.750 metri di quota. Sembra che la donna, 56enne originaria di Merano, fosse da sola. A dare l'allarme sono stati, nel pomeriggio di ieri domenica 16 aprile, alcuni escursionisti che passando da quelle parti hanno notato il corpo ai piedi di un larice. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell'Avs e della Guardia di finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha recuperato la salma. Il medico d'urgenza ha solo potuto constatare il decesso.

Sono in corso accertamenti per cercare di capire cosa possa avere provocato la morte della donna e perché il corpo si trovasse in un sacco a pelo. Per il momento si vagliano tutte le ipotesi.