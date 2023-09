E’ morta Anna Elisa Fontana, la 48enne bruciata dal compagno a Pantelleria

Trapani, 25 settembre 2023 – Non ce l’ha fatta Anna Elisa Fontana. L’ennesima vittima di femminicidio. Una fine tragica quella di una donna, e mamma di 5 figli, che è stata cosparsa di benzina dal compagno, Onofrio Branzolino, operaio palermitano di 52 anni, per poi darle fuoco nella casa in cui convivevano a Pantelleria. La coppia aveva una relazione da circa due anni. Entrambi con matrimoni alle spalle, lei con cinque figli avuti dal marito, quattro dei quali già grandi che vivono sull’isola.

L’aggressione

L’ennesima lite innescata dalla gelosia di Branzolino, sembra questo il principio di una terribile tragedia, iniziata per strada vicino a un bar. Il litigio tra i due sarebbe poi continuato a casa. L’uomo si sarebbe procurato la bottiglia di benzina andandola a prendere fuori di casa e poi facendo rientro. Dopo l'aggressione, la donna avrebbe avuto la lucidità di chiamare i soccorsi, dopo essersi messa sotto la doccia.

Le ustioni

Fontana era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo per le ustioni sul 90% del corpo dove era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Ma, già fin dalle prime ore, le sue condizioni erano apparse disperate.

Il compagno in stato di fermo

Branzolino è in stato di fermo con l'accusa, finora, di tentato omicidio aggravato. Ha subito, a sua volta, ustioni soprattutto al volto e rischia di rimanere cieco: si trova ricoverato in ospedale piantonato dai carabinieri. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani e coordinate dalla procura di Marsala.