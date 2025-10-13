Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Cronaca
13 ott 2025
13 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Donna accoltellata dall'ex nel Siracusano, è in fin di vita

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'ex compagno si sarebbe recato nella casa di cura dove lavora la vittima per aggredirla. L’uomo è stato arrestato

Ambulanza, pronto soccorso, foto di archivio (Calavita)

Ambulanza, pronto soccorso, foto di archivio (Calavita)

Palermo, 13 ottobre 2025 - Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. La donna è stata trasportata in gravi condizioni nell'ospedale Umberto I. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, intorno alle 14, l'ex compagno si sarebbe recato nella casa di cura dove lavora la vittima per aggredirla. Sembra che mentre la donna stava salendo in auto per tornare a casa, l'uomo si sarebbe avvicinato e l'avrebbe accoltellata. Un collega di lavoro avrebbe dato subito l'allarme e chiamato i soccorsi.

