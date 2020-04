Milano, 6 aprile 2020 - Ancora una grossa donazione dal mondo della moda per le vittime del Coronavirus. E' della famiglia Della Valle che anche a nome dei propri dipendenti, ha deciso di donare la somma di 5 milioni di euro da destinare ai familiari del personale sanitario che ha perso la vita nella lotta al Covid-19. "Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi", dice il comunicato che annuncia la donazione di Diego ed Andrea Della Valle, rispettivamente presidente e vicepresidente del Gruppo Tod's che ha la sua sede a Sant'Elpidio nelle Marche. L’amministrazione del fondo sarà affidata alla Protezione Civile, "che ringraziamo per l’immenso lavoro che svolge tutti i giorni nella lotta al virus".

Il fondo della famiglia Della Valle si chiamerà “Sempre con Voi” e chiunque vorrà, potrà contribuire tramite il conto aperto dalla Protezione Civile: IBAN IT66 J030 6905 0201 0000 0066 432