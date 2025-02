“Il figlio di Trump a caccia di anatre nella laguna di Venezia”. Il video arriva in Parlamento

Venezia, 3 febbraio 2025 – Il figlio di Donald Trump a caccia di anatre nella laguna di Venezia. La denuncia arriva da Andrea Zanoni, consigliere di Europa Verde in Regione Veneto. In un’interrogazione Zanoni dice di avere visionato un video di Field Ethos, “verosimilmente girato recentemente in Valle Pierimpiè a Campagna Lupia", in provincia di Venezia. Un’area tutelata come Zona Speciale di Conservazione, denominata 'Laguna medio-inferiore di Venezia'. Nelle immagini si riconoscerebbe anche Donald Trump Junior intento a descrivere le anatre abbattute tra le quali si scorge in primo piano una Casarca, anatra molto rara in tutta Europa dal colore quasi per intero arancio-ruggine, specie protetta da un direttiva Ue e dalla legge italiana, sottolinea Zanone.

Il consigliere fa anche notare che "se fosse verificato che colui che appare nel video, segnalato da tanto di didascalia, fosse effettivamente Trump Jr” ci sarebbe un’ulteriore aggravante. In Italia infatti è permesso cacciare solo ai residenti muniti di tesserino.

L’interrogazione in Parlamento

Zanoni, ex Pd e da sempre convinto animalista, ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale veneto “affinché la Regione riferisca quali sanzioni intende mettere in atto”. E annuncia un esposto alla magistratura. Intanto il caso arriva in Parlamento con Alleanza Verdi e Sinistra che chiede l’intervento del ministro Gilberto Pichetto Fratin, per bocca della deputata Luana Zanella. “Chiediamo con una interrogazione al ministro di spiegare cosa sia accaduto, visto che l'abbattimento di specie protette è un reato, inoltre se corrisponde al vero che tra quei partecipanti fosse presente Donald Trump Junior, figlio del presidente degli Stati Uniti”.

Zanoni: “Gli Usa la fanno da padroni”

Il consigliere veneto in passato denunciò il re spagnolo Juan Carlos per una battuta di caccia, senza tesserino venatorio, nell'Azienda Faunistico Venatoria di Valle Dragojesolo (Jesolo), terreno di proprietà degli industriali Stefanel. La scorsa settimana Zanoni ha protestato per le esercitazioni militari dell’Aeronautica Usa in aree protette dall'Ue nel trevigiano. Per l'esponente del Consiglio regionale "l'attuale governo Meloni sembra sia ormai tenuto al guinzaglio dal nuovo corso politico degli Usa. Non possono farla da padroni”.