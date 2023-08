Donald e l’incriminazione Trump davanti al giudice: "Non sono colpevole" A fine mese via al processo

di Giampaolo Pioli

Trattato come un cittadino qualsiasi, ha dovuto dichiarare il suo nome alzando la mano destra. Ha dovuto dire che ha 77 anni. Donald Trump è sempre rimasto con la testa bassa al tavolo degli imputati quando gli hanno letto i tremendi capi di accusa contro di lui. Alle 22,24 (ora italiana) di ieri Donald Trump ha detto in un silenzio glaciale “non colpevole”. E’ una nuova pagina della storia americana. L’ex uomo più potente del mondo è sul banco degli imputati e rischia decine di anni di carcere per aver ostacolato il trasferimento dei poteri il 6 gennaio 2021 (la tremenda giornata di Capitol Hill) a Joe Biden che invece aveva vinto le elezioni. Il giudice Tanya Chutkan 57 anni originaria della Jamaica e nominata da Obama, in una stanza di tribunale avvolta in un silenzio glaciale gli ha letto tutti i suoi diritti, chiedendo se capiva l’importanza di tutte le accuse e ha ripetuto che aveva la facoltà di non rispondere.

Sono stati attimi di tensione quasi solenne fra gli avvocati difensori dell’ex presidente, incapaci di prevedere se Trump sarebbe esploso o meno. Trump non è esploso, aveva appena insultato via tweet atterrando a Washington dal suo golf club in New Jersey il procuratore Smith che lo accusava, ma in aula è rimasto praticamente muto, come aveva fatto in Florida sotto l’incriminazione di aver trafugato a Mar a Lago documenti top-secret, anche militari. La prima udienza del processo è stata fissata per il 28 agosto, proprio a pochi giorni dal primo dibattito elettorale per le primarie repubblicane dove Trump però in vantaggio siderale sui suoi avversari.

Giornalisti da tutto il mondo ieri erano accampati all’esterno, dove ricevevano le informazioni via messaggini dai loro colleghi in aula perché le telecamere non sono ammesse nelle corti federali, una regola che potrebbe cambiare perché la stragrande maggioranza degli americani vuole la diretta tv per il dibattimento e probabilmente verrà concessa. Ieri i grandi sostenitori di Trump si sono visti solo a tratti e solo qualche cittadino isolato sventolava delle bandiere o vendeva magliette propagandistiche a 47 dollari per pagare le spese legali di Trump che hanno già superato i 57 milioni di dollari e i processi non sono ancora iniziati.

Ma il giudice Chutkan è stata anche molto determinata. Ha accettato di rimettere il libertà Trump dopo l’arresto senza il pagamento della cauzione ma gli ha imposto di essere presente a tutte le udienze del processo seguendo il calendario che verrà fissato il 28 agosto.

L’intera procedura è durata meno di 50 minuti, e non era certo quello l’ingresso a Washington che Trump si immaginava e nemmeno la fuga quasi anonima dalla capitale sotto la pioggia quando ha affermato sotto la scaletta del suo aereo “questo è davvero un giorno triste per l’America dove sta avvenendo una persecuzione di un oppositore politico attraverso la macchina della giustizia”. Con Trump l’America sembra tornata alla sbarra e la sua democrazia e il sistema di giustizia dovranno dimostrare di riuscire a prevalere in difesa della costituzione per evitare che episodi come quelli del 6 gennaio del 2021 possano tornare a ripetersi.

Al momento il partito repubblicano si schiera quasi compatto con l’ex presidente che voleva rimanere al potere invocando false frodi elettorali, ma il peso delle accuse e molto presto anche le prove potrebbero gradamente demolire il suo vantaggio sugli avversari visto che tutti, a partire dall’ex vicepresidente Pence e dall’ex minisitro della giustizia Barr lo hanno già buttato a mare.