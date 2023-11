Don Michele ai fornelli: "La parola di Dio?. La insegno cucinando"

Appena si entra nella canonica della chiesa dedicata a San Pio di Margherita di Savoia (provincia di Barletta Andria Trani), non si avverte un profumo di incenso ma un intenso odore di fritto. Sale, olio e lievito si mescolano alla lettura del libro della Genesi. "Far conoscere la parola di Dio con le mani in pasta è un modo per coinvolgere i più giovani nella catechesi che altrimenti risulterebbe per loro poco entusiasmante", spiega don Michele Schiavone, parroco della chiesa che ha messo a punto gli incontri che intrecciano i temi ecclesiali alle ricette della tradizione pugliese. Gli appuntamenti si svolgono ogni due settimane nella canonica della parrocchia che si trasforma in laboratorio di cucina e luogo di evangelizzazione. Lì, alunni e alunne delle scuole superiori immergono le mani in composti lievitati "aiutati dalle signore della parrocchia e da Ivan, un accolito che lavora in una pasticceria", prosegue il sacerdote che nei video che spopolano su Tik Tok impugna un mattarello infarinato.