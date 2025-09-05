Don Leonardo Pompei e la sospensione da parroco per una diretta YouTube, cosa è successo davvero

Latina, 5 settembre 2025 – Il vescovo di Latina gli aveva ordinato "di sospendere qualunque tipo di attività sui social media" e di "non convocare alcun incontro o assemblea parrocchiali con i fedeli". Ma don Leonardo Pompei, che ricopriva l'ufficio di parroco di S. Maria Assunta in Cielo in Sermoneta, ha deciso ugualmente di organizzarne uno su YouTube e adesso non potrà più ricoprire il suo ruolo. Il decreto, firmato dal vescovo Mariano Crociata, prevede infatti la sospensione a divinis del sacerdote "da tutti gli atti della potestà di ordine, da tutti gli atti della potestà di governo e dall'esercizio di tutti i diritti o funzioni inerenti all'ufficio. Qualunque atto di governo dovesse essere posto dal presbitero in parola è da ritenersi invalido". Inoltre a don Pompei è concessa la dispensa dall'obbligo di portare l'abito ecclesiastico ed "è chiesto di non presentarsi pubblicamente come sacerdote".

La vicenda, in realtà, parte da più lontano. Allo stato di cose si è arrivati – riferisce la diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno – dopo un periodo di confronto tra il vescovo Crociata e don Pompei, con quest'ultimo che lo scorso 29 agosto, e poi il 3 settembre, per iscritto aveva comunicato a mons. Crociata di dimettersi da parroco e di non sentirsi più in comunione con il vescovo diocesano e con la gerarchia della Chiesa, di non intendere più celebrare la messa secondo la liturgia del Concilio Vaticano II, come di fatto ha poi spiegato nel suo intervento online di mercoledì scorso. Non a caso il titolo era ‘Una sofferta ma inevitabile scelta di vita’.

Da qui l'alt del vescovo, pena – appunto – la sospensione dal ruolo. Stop che Don Pompei ha disatteso, convocando un incontro aperto a chiunque fosse in grado di connettersi da remoto e trasmesso in diretta sul suo canale YouTube, che vanta quasi 77mila iscritti. Una violazione del precetto penale a suo carico che ha fatto quindi scottare la sospensione. Il vescovo nel frattempo ha affidato la comunità di S. Maria Assunta in Cielo in Sermoneta a un altro sacerdote.