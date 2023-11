Domodossola: treno merci con guasto ai freni, il macchinista si lancia in corsa

Domodossola, 22 novembre 2023 – Incidente ferroviario lungo la linea del Sempione questa mattina intorno alle 7. Il macchinista di un treno merci si è lanciato dal convoglio in corsa dopo l'accensione di una spia che – pare – segnalava un'anomalia al sistema frenante. Il treno, proveniente da Briga, in Svizzera, ha proseguito senza controllo. Grazie a due scambi a Domo 1 e a Domo 2, è stato però indirizzato su un binario morto dello scalo merci di Beura, terminando la sua corsa contro i respingenti di un binario morto. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone durante la corsa del convoglio senza conducente.

Sarà ora un'inchiesta aperta dalla Polizia Ferroviaria di Domodossola ad accertare cause ed eventuali responsabilità nell'incidente. In realtà se solo uno degli scambi lo avesse fatto deragliare o se non avesse funzionato il sistema di scambi, il convoglio sarebbe potuto piombare in stazione a Domo o scontrarsi con altri treni con drammatiche conseguenze. Inoltre il treno ha attraversato l'intero abitato di Crevoladossola, il cui sindaco Giorgio Ferroni ora si dice "esterrefatto e preoccupato".

Intanto, secondo quanto si è appreso, il macchinista di nazionalità svizzera è ricoverato all'ospedale di Domodossola, ma miracolosamente illeso.