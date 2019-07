Genova, 15 luglio 2019 - La fuga di Domenico 'Mimmo' Massari, l'uomo che sabato sera ha ucciso l'ex moglie Deborah Ballesio al karaoke, è finita. Si è costituito intorno alla mezzanotte. Il killer, in fuga dalla notte dell'omicidio avvenuto all'interno di un ristorante sul lungomare tra Savona e Vado Ligure, si è presentato davanti al carcere di Savona ed ha sparato alcuni colpi di pistola, poi si è arreso alle forze dell'ordine.

L'uomo, ricercato in tutta Italia, aveva fatto perdere le sue tracce dopo l'omicidio. Ora a più di 24 ore Massari si è consegnato, solo, senza avvocato, dicendo di essere l'assassino della donna. Ora si trova in stato di fermo, in attesa dell'interrogatorio del pm.

Sabato sera Massari si era recato nel locale dove la Ballesio stava animando una serata di karaoke e piano bar, e aveva fatto fuoco da distanza ravvicinata con una pistola. Nella furia omicida aveva esploso sei i colpi, 3 dei quali hanno raggiunto la donna al torace. Ferite anche 2 donne e una bambina di 3 anni, colpita di striscio.

Deborah Ballesio aveva una vita già segnata dalle tragedie familiari. La donna aveva perso la sorella maggiore, Lorella, afflitta da un crisi depressiva, e il padre. Ha lasciato la madre Flora e il fratello Gianni. Le sue passioni erano gli animali e la musica, soprattutto il canto: aveva molti estimatori per via della sua voce e recentemente era tornata a impiegare quella passione in modo stabile proponendosi appunto per delle serate di karaoke. I contrasti con l'ex marito risalivano al 2015, quando l'uomo aveva dato fuoco all'appartamento di lei e al locale di lap dance che gestiva nell'entroterra savonese. Una furia che nasceva non solo da ragioni sentimentali ma anche economiche: prima di finire in prigione, l'uomo (aveva patteggiato 3 anni e 2 mesi), le aveva "promesso" che sarebbe tornato.