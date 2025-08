Dolomiti, nuovo crollo a Cima Falkner: si è staccata della roccia nella parte centrale

Trento, 2 agosto 2025 – Nuovo crollo a Cima Falkner nelle Dolomiti di Brenta, in Trentno. Una porzione di roccia si è staccata dalla parte centrale del versante ovest e ha raggiunto il tracciato del sentiero Sat n.305. Molti escursionisti raccontano di avere prima sentito un forte boato e poi un'enorme nube di polvere.

Non è la prima volta che accade. Il crollo è stato rilevato dai sismografi con un'energia nettamente superiore rispetto all'episodio del 27 luglio scorso: oggi l’intensità è arrivata a circa 2 gradi sulla scala Richter, contro 1 grado della settimana scorsa. Negli ultimi tempi si sono verificati altri distacchi di roccia in entrambi i versanti della cima. La zona è monitorata attraverso degli scanner aplicati sui droni.

700mila metri cubi di roccia instabile

C’è una vasta massa di roccia potenzialmente instabile che è stimata in circa 700mila metri cubi. E, infatti, sono in corso da settimane dei monitoraggi con gli scanner a Cima Falkener, che si trova nel Gruppo di Brenta.

Grazie all'utilizzo di speciali scanner applicati ai droni, è stato acquisito un modello in alta risoluzione dell'intera cima, che sarà ora confrontato con i rilievi precedenti. Le prime immagini raccolte mostrano un'evidente evoluzione delle fratture: in particolare, sono stati documentati allargamenti significativi, a conferma di una situazione ancora in movimento.

Sentieri chiusi: ecco quali

Per ragioni di sicurezza, le autorità hanno chiuso la via ferrata 'Alfredo e Rodolfo Benini' e il sentiero 331 nel tratto compreso tra il bivio dei due itinerari. E questo anche perché, visto il periodo estivo, c’è un’elevata presenza di turisti in zona. Alcuni sentieri, molto battuti dai turisti in questo periodo dell'anno, restano off limits.

Perché la cima sta crollando?

Le fratture nella roccia, in precedenza riempite da ghiaccio, ora risultano in parte vuote, segno di un cambiamento della morfologia di Cima Falkner. Si tratta di un'evoluzione legata anche alla degradazione del permafrost, elemento che in quota svolge un importante ruolo di "collante” per la massa rocciosa.

I tecnici stanno ora elaborando una simulazione tridimensionale del possibile "espandimento" dei massi in caso di ulteriori crolli, alla luce dell'instabilità della roccia. I modelli sono indicativi, ma utili, per comprendere il possibile comportamento futuro della vetta.

Pur trattandosi di un fenomeno naturale in ambienti dolomitici, appare rilevante sia per l'estensione che per la volumetria del materiale potenzialmente coinvolto. In via precauzionale, restano chiusi i sentieri e le vie alpinistiche che interessano l'area sotto osservazione, secondo quanto previsto dalle ordinanze firmate dai sindaci dei Comuni di Tre Ville e Ville d'Anaunia. Nello specifico, rimane in vigore il divieto di accesso alla via ferrata delle Bocchette "Alfredo e Rodolfo Benini" (sentiero SAT n. 305), così come ai sentieri n. 315 (via ferrata Bruno Dallagiacoma), n. 316 (da Passo Grostè ai rifugi Tuckett e Sella) e n. 331 (dal bivio del 316 al bivio con il 305).