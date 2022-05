Dolcetti sulla brace all’asilo Ustionati 5 bimbi: una è grave

di Francesco Donadoni

OSIO SOPRA (Bergamo)

È grave il bilancio della festa all’asilo di Osio Sopra, nella Bergamasca, dove qualcuno per cucinare dei marshmallow, nel giardinetto della scuola materna San Zeno di via Montessori, ha scatenato un incendio che ha investito diversi bambini, uno dei quali è in gravi condizioni. La cronaca dei minuti successivi alla fiammata è da incubo. Le mamme sono in ansia. Nei loro volti si legge lo smarrimento e la paura, mentre in lontananza si sentono le sirene delle ambulanze, adesso sempre più vicine. Sta per arrivare anche l’elicottero del 118. Ci si attacca al telefonino per avvertire i famigliari, per tranquillizzare a casa. "Ho appena saputo che mia nipotina ha una bruciatura tra la tempia e l’orecchio e mi sono subito precipitato qui", racconta un nonno. La più grave è una bambina di 4 anni: è stata portata in elicottero all’ospedale Buzzi di Milano con ustioni multiple. Un altro bambino della stessa età è ricoverato al Niguarda. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Altri tre bambini sono stati portati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: sono due femmine di 3 e 5 anni e un maschio di 6 anni. Feriti alle gambe e alle mani anche tre padri di 35, 36 e 40 anni: sono stati accompagnati al Pronto soccorso del Policlinico di Zingonia per accertamenti. Sono le 10.30 quando alla scuola materna parrocchiale, durante un’attività di orientering, organizzata nel giardino con la collaborazione di alcuni papà volontari, cinque bambini rimangono ustionati mentre arrostivano marshmallow per renderli caramellati. La coordinatrice pedagogica della scuola materna parrocchiale chiarisce che "quell’attività non era stata in alcun modo autorizzata. E se l’avessi saputo, non avrei certamente dato l’autorizzazione – ha spiegato Simonetta Nava - Lo ripeterò ai quattro venti, se necessario". Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Treviglio e dei vigili del fuoco, i bambini e i genitori sarebbero stati investiti da una fiammata alimentata con liquido infiammabile, pare del bioetanolo. Chi l’abbia gettata sulla carbonella è in fase di accertamento dal parte del pm di turno, Silvia Marchina, che ha eseguito un sopralluogo. È stato aperto un fascicolo per lesioni colpose per ora a carico di ignoti, in attesa dei primi riscontri effettuati dagli uomini della Scientifica. I bambini coinvolti apparterrebbero tutti alla sezione Blu, di età compresa fra i 3 e i 6 anni.

Fino alle 13, fuori dalla scuola si sono accalcati genitori e nonni di molti bambini, in cerca di notizie. Nella struttura paritaria ma di proprietà della parrocchia, ci sono oltre 200 iscritti, tra nido e scuola materna. Appresa la notizia sul posto si è recato anche il sindaco di Osio Sopra, Edilio Pelicioli. "Esprimo la mia vicinanza alle famiglie. Non sappiamo ancora niente di preciso sulla dinamica dei fatti, sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. Ma aspettiamo buone notizie dagli ospedali, sia quello di Milano dove sono stati portati i bambini più gravi che quello di Bergamo in cui si trovano gli altri. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita".