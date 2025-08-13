Documenti hackerati dagli hotel, l’esperto Mocerino: “Proporrei un sistema a zero copie”

Roma, 13 agosto 2025 – Un’operazione criminale che ha portato all’hackeraggio e alla messa in vendita di migliaia di documenti di identità quello messo a segno dal gruppo di cybercriminali ‘MyDocs’. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha rivelato pubblicamente le migliaia di scansioni di passaporti, carte d’identità e documenti di vario tipo utilizzate durante il check-in da clienti di migliaia di alberghi di tutta Italia. Soltanto nel fine settimana appena passato sono stati posti in commercio circa 70mila documenti, estrapolati dai dati di quattro hotel situati rispettivamente a Venezia, Ischia (Na), Milano Marittima (Ra) e Trieste. Sulla questione si è espresso anche l’esperto di cybersicurezza nonché Presidente di Netgroup Giuseppe Mocerino.

"Titolari esposti a rischi”

"Quello che è accaduto non è stata una semplice violazione informatica – ha dichiarato Mocerino ad Adnkronos –. Parliamo infatti di migliaia di passaporti, carte di identità e patenti scannerizzati in alta definizione e finiti nelle mani di un gruppo di cybercriminali. Un’organizzazione specializzata per la raccolta e vendita di pacchetti legati all’identità dei cittadini sul dark web". Una situazione che può diventare poiché, come specificato dall’esperto, “con questo tipo di sottrazione si possono produrre documenti difficili da distinguere da quelli originali per aprire conti correnti bancari e commettere altre attività illecite, esponendo così i titolari a potenziali rischi come richieste di forme di denaro che - ricorda - mai vanno assecondate avvisando subito la Polizia Postale".

"Necessario sistema a zero copie”

Secondo Mocerino sta agli albergatori mettere in pratica dei metodi funzionali per proteggere i documenti. "Una delle proposte è quella – spiega – di un sistema a zero copie che consente agli albergatori di acquisire il documento solo per il tempo necessario alla registrazione obbligatoria, conservandolo 24 ore prima di distruggerlo ed evitando quindi che venga archiviato. Occorre anche fare molta formazione sull’uso dei dati digitali".

"La Polizia Postale italiana ha un know how interno altissimo – conclude –. In questo momento non c`è più perimetro territoriale, la sicurezza cibernetica non ha più confini e per questo sono fondamentali il coordinamento investigativo e la collaborazione internazionale per uno scambio di informazioni in tempi rapidi. Un crimine come questo non ha una matrice nazionale richiede la collaborazione di tutti".