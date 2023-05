"Docenti minacciati e bullizzati" L’ultimo episodio nel Lazio

Sono frequenti gli episodi di violenza nei confronti degli insegnanti, all’interno delle scuole. A volte i protagonisti in negativo sono gli studenti, spesso i genitori stessi. E la cronaca è piena di precedenti. Pochi giorni fa, un’insegnante di Latina ha denunciato di essere stata bullizzata e mandata all’ospedale da alcuni studenti. Ad aprile uno studente di Firenze ha minacciato un’insegnante per aver trascritto male un voto. A marzo una docente di inglese è stata schiaffeggiata a Castellammare di Stabia (Napoli) dalla madre dell’alunna, mentre a Cesena un preside è stato preso a pugni dal parente di un’altra studentessa. A febbraio, un professore di Modena è stato aggredito da due studenti solo per averli rimproverati perché scoperti a fumare. A settembre, a Bari, un docente è stato vittima di una spedizione punitiva per una nota in condotta.