Docenti in sciopero Oggi lezioni a rischio

Lezioni a rischio oggi per lo sciopero nazionale di insegnanti e personale della scuola pubblica di ogni ordine e grado proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Alle 10 è prevista una manifestazione a Roma, con un corteo per contestare il decreto del governo che riforma il reclutamento e la formazione dei docenti. Secondo i sindacati, non sarebbero giunte risposte alle richieste di stralciare le parti oggetto di contrattazione, la stabilizzazione dei precari e l’individuazione di risorse per il rinnovo dei contratti.