Docente ebrea nel mirino. La solidarietà dei vicini

Il day after di Francesca, la prof cinquantunenne di origine ebraica che mercoledì pomeriggio si è ritrovata una stella di David dietro uno dei muri di casa nella prima periferia est di Milano, è stato segnato da due gesti di solidarietà: una vicina le ha regalato un mazzo di fiori; un’altra ha ricoperto il graffito con vernice bianca. La docente, di cui abbiamo raccontato la storia in anteprima (l’intervista è on line sui nostri siti) ha sporto denuncia ai carabinieri, che già stavano indagando su altre scritte antisemite comparse a Milano.