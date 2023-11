Divorzio al Senato,. Azione va nel misto. Italia viva resta autonoma. Ora la partita alla Camera

Siglato l’accordo di divorzio in Senato tra Azione di Carlo Calenda (foto) e Italia Viva di Matteo Renzi. Secondo quanto concordato tra i due leader, con la mediazione del presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, Iv avrà il suo gruppo autonomo ‘Italia Viva - Il Centro - Renew Europe’, mentre Azione trasloca nel Misto come componente. Il tutto però senza subire una decurtazione dei fondi: "Come fossimo un gruppo autonomo pur essendo componente del Misto – sostengono i calendiani –. Ora speriamo che la vicenda si chiuda anche alla Camera nei tempi più brevi possibili". A Montecitorio, però, la vicenda potrebbe essere più complessa. Da una riunione per il regolamento sono emerse infatti diverse questioni da approfondire. Azione infatti, che alla Camera è la componente più numerosa ed esprime il presidente dei deputati Matteo Richetti, non ha avanzato richiesta per costruire un gruppo autonomo. Quanto alla vicenda di palazzo Madama, Italia Viva rivendica di aver avuto ragione sulla legittimità di aver cambiato il nome del gruppo al Senato, decisione presa a maggioranza senza i senatori di

Azione che aveva contestato la validità della decisione. Ma ieri da ambo le parti è emersa soddisdazione, oltre a un grazie al presidente del Senato Ignazio La Russa.