Divisi sul presidente: "Una via per Pertini". Ma il Consiglio vota no

Il consiglio comunale di Lucca ha respinto la richiesta di intitolare una via o una piazza al presidente della Repubblica Sandro Pertini. Una decisione, quella presa dal comune guidato da una maggioranza di centrodestra, che ha suscitato proteste sdegnate da tutto il centrosinistra che si prepara a portare la questione sui tavoli del governo.

Ad avanzare la richiesta era stato il consigliere di ‘Sinistra Per’, Daniele Bianucci, con una mozione per avviare l’iter di intitolazione a uno dei presidenti più amati, con un passato da comandante partigiano e di cui tutti conservano l’immagine della notte Mundial a fianco di Bearzot per la vittoria della coppa.

Stringata la replica della maggioranza che ha affidato al consigliere di Forza Italia, Giovanni Ricci, la dichiarazione di voto contraria: "L’amministrazione ha fissato una road map che contiene priorità differenti. Quanto viene chiesto poteva essere fatto dai proponenti durante il periodo in cui hanno governato la città, nella precedente amministrazione". Dall’opposizione si è alzato il capogruppo del Pd, ed ex candidato sindaco, Francesco Raspini, per la controreplica; ma si è scatentata una bagarre con urla e accuse reciproche fra lui e l’assessore Fabio Barsanti. Alla fine la mozione è stata respinta con 17 voti contrari e 12 a favore; tra cui quelli di due esponenti della maggioranza: Luciano Panelli della lista civica Lucca 2032 che ha appoggiato il sindaco Mario Pardini e Armando Pasquinelli (Lega), che ha chiesto al presidente del consiglio comunale di rettificare il voto in contrario quando era tardi. Il giorno dopo il centrosinistra è tornato sull’argomento: "Le urla dell’assessore Barsanti, gli sghignazzi dell’altra assessora del gruppo Mia Pisano, le grida del motto fascista ‘A noi!‘ del capogruppo di FdI Lido Fava, le spiegazioni fuori dell’emiciclo ‘che no, a Lucca una strada ad uno che è stato partigiano non la si può proprio dedicare‘. E soprattutto il silenzio imbarazzante del sindaco, rimarrà per sempre una delle pagine più nere". Il video dello scontro tra Raspini e Barsanti ha poi iniziato rimbalzare sui social scatenando prese di posizione del Pd. Come Simona Bonafè, vicepresidente vicaria dei deputati Pd, che – annunciando un’interrogazione al ministro Piantedosi – ha detto "è stato vergognoso l’atteggiamento della destra che ha tentato di silenziare le opposizioni con minacce ed urla", mentre la segretaria dem Elly Schlein definisce "sconcertante il no all’intitolazione di una strada all’ex presidente". E poi il governatore della Toscana Eugenio Giani: "Miope e senza onestà intellettuale il voto del centrodestra di Lucca".

In serata il sindaco Mario Pardini ha cercato di riportare la questione in termini più contenuti. "Basterebbe rivedere la registrazione del consiglio per capire come sono andate le cose – ha detto – e che si tratta dell’ennesima polemica strumentale: nessuno ha parlato della figura del presidente Pertini, né è entrato nel merito. Abbiamo solo fatto presente come questa amministrazione ha una commissione apposita per le intitolazioni e che l’iter deve passare da quel luogo".