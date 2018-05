Bologna, 10 maggio 2018 - Ferrovieri scamiciati e più informali. Almeno d’estate. Almeno fuori dalle occasioni istituzionali. Da giugno sui treni - Frecce rosse o regionali - con il cambio dell'orario cambia anche la divisa. Il regolamento del 2 maggio la descrive così: "Una maglia, modello polo, di colore blu con logo e targhetta identificativa applicata (...)" che "va indossata dentro i pantaloni/gonna", di colore grigio scuro. "La divisa - ricorda il regolamento - è un elemento di fondamentale importanza che può determinare il giudizio della clientela nei confronti della Società. E’ un elemento che qualifica e valorizza tanto il personale che l’Azienda".

Ma nelle chat dei ferrovieri va in onda il malumore, tenuto a bada da grandi dosi di ironia. Anche perché da sempre chi lavora in ferrovia indossa quell'abito con orgoglio e ci si identifica. "Uniforme" che attraversa la storia d'Italia e del cinema, immortale quella elegantissima di Totò capotreno, era il 1955, era "Destinazione Piovarolo". Altri tempi. "Col sudore stingerà subito, aloni ascellari a gogó", prevede un controllore all'idea d'indossare la polo d'ordinanza. C’è chi si preoccupa di certi "colleghi belli pienotti, almeno la camicia e la giacca li fa più magri, ma con la maglietta da indossare nei pantaloni...". Poi qualche nota pratica: "Nessuna tasca: saremo costretti a portare il borsello anche per gli oggetti personali". Conclusione: "Va bene per i macchinisti e i manovratori, per tutti gli altri no". Ora i sindacati proveranno a mediare.