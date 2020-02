Londra, 7 febbraio 2020 - A Londra c'è chi al bancomat ci va per fare il pieno di contante e chi lo fa per un aperitivo a base di bollicine. Merito di una 'cassa' che si chiama 'Apm', acronimo che sta per 'Automatic prosecco machine' e che richiama quello degli 'Atm', cioè le casse bancomat. Si tratta di un distributore automatico di calici di prosecco, installato a Londra su iniziativa di una vineria della capitale inglese, Vagabond Wines, in un punto della città in cui fino a qualche tempo fa c'era proprio la macchina erogratrice di contanti di una banca.

La notizia è riportata dalla rivista di economia americana Forbes, che rilancia le immagini della Apm pubblicate da Vagabond Wines sul suo sito web e sui propri canali social. Caratteristica peculiare del distributore è quello di non riempire più di un calice alla volta, scelta determinata dall'intenzione di trasmettere un segnale di moderazione nei consumi. Per le bollicine veneto-friulane la nuova iniziativa può essere letta come una specie di tributo in chiave tecnologica dal mercato estero primo per le esportazioni.