Disperso nel fiume: trovato morto

È stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri il cadavere di Yahya Hkimi, il 18enne scomparso da mercoledì nel fiume Secchia a Marzaglia di Modena. Il corpo senza vita è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nel corso delle ricerche, in un’ansa del fiume, circa 500 metri a valle del luogo in cui il ragazzo era sparito. Mentre si tuffava il giovane era stato filmato da un amico. Le ultime parole dell’amico "stai attento bro", poi in pochi attimi si consumava la tragedia: il giovane scivolava da un manufatto artificiale in cui l’acqua forma una cascata, poi tentava di riemergere più volte prima di essere trascinato via dalla corrente e sparire, forse risucchiato da un mulinello. Il cadavere di Yahya è stato recuperato e messo a disposizione della medicina legale.