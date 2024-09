Dispersi sul Monte Bianco, ritrovati senza vita i due alpinisti. Stroncati dalle temperature gelide

Sono stati trovati i corpi privi di vita dei due alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco. A individuarli e recuperarli è stato il Peloton d’haute montagne di Chamonix dopo l’ennesimo sorvolo con l’elicottero. Di Andrea Galimberti, 53 anni, comasco, e di Sara Stefanelli, 41 anni, genovese, non si avevano più notizie da sabato scorso. L’ultimo segnale Gps del loro telefono li posizionava a 4.500 metri di quota, sul "Mur de la cote", un ripido pendio ghiacciato che porta alla vetta. Proprio lì i corpi sono stati avvistati dalla gendarmerie. È probabile che siano morti per assideramento e il decesso forse è avvenuto già sabato, in mezzo alla bufera. Le salme sono state portate a Chamonix. Recuperati, secondo media francesi, anche i corpi di due alpinisti sudcoreani: anche loro risultavano dispersi sulla montagna dallo stesso giorno.