Dispersi sul Gran Sasso, riprese le ricerche. Quali sono le condizioni meteo

Pescara, 23 dicembre 2024 - Sono riprese all’alba le ricerche dei due alpinisti riminesi dispersi sul Gran Sasso, in Abruzzo. Alle ore 6:30 una squadra del Soccorso Alpino, rimasta in quota per tutta la notte in pronta partenza in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, è partita alla volta del Rifugio Duca degli Abruzzi per poi tentare un nuovo avvicinamento verso i due alpinisti.

Le condizioni a Campo Imperatore sono leggermente migliorate ma il forte vento e gli importanti accumuli nevosi creati da quest’ultimo in quota rendono la progressione complessa. Altre squadre stanno raggiungendo Campo Imperatore, dopo esser state in pre-allerta per tutta la notte a Fonte Cerreto.

I due alpinisti sono stati localizzati nella zona Valle dell’Inferno grazie ai telefonini cellulari. Le ultimi comunicazioni risalgono a ieri sera, verso le 19.

In quota si stanno muovendo 21 soccorritori, 13 hanno trascorso la notte a Campo Imperatore, tra il locale funivia e l’ostello.

Le condizioni meteo sono pessime, con raffiche di vento a 160 chilometri all’ora e nebbia. Le previsioni non sono buone, la perturbazione prevista tra oggi e domani pone al centro proprio l’Appennino.

Da quanto è stato ricostruito fino a questo momento, uno dei due escursionisti è scivolato e ha perso lo zaino.