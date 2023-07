Discussione rinviata sulla paga minima Il Pd: "Il rischio adesso è arrivare a gennaio"

Rinviato a settembre, e forse anche oltre, il Salario minimo. Come atteso, ieri alla Camera la maggioranza ha il capogruppo di FdI Tommaso Foti ha chiesto e ottenuto che la discussione sulla proposta di legge delle opposizioni venga rinviata a fine settembre. A porre l’allarme su un ulteriore rinvio è però Arturo Scotto, Pd, che complice l’avvio della sessione di bilancio, prevede che la discussione possa arrivare a gennaio. Per il presidente del M5s, Giuseppe Conte, "questo rinvio presuppone un atteggiamento di prender tempo e di buttarla in una melina". La richiesta di rinvio sarà votata in una seduta ad agosto. L’obiettivo, ha spiegato Foti, è "permettere il confronto, che non vuol dire compromesso o accordo per forza, ma la possibilità di trovare elementi di sintesi". Per il Pd si tratta solo "di espedienti dialettici" ha detto il deputato Andrea Orlando". Sarcastico Conte: "Per la maggioranza c’è l’urgenza di andare in vacanza". Azione: "È necessario capire se c’è una anche una proposta unitaria della maggioranza - ha spiegato capogruppo alla Camera Matteo Richetti - perché non si capisce se quella di Tajani sia condivisa da Lega e Fratelli d’Italia".