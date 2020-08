Roma, 13 agosto 2020 - Continua il pressing del Governo sulle Regioni per una nuova stretta sulle discoteche. Ferragosto incombe, i contagi sono in aumento, soprattutto tra i giovani, e l'Esecutivo non vuole correre rischi. Forte anche della presa di posizione, netta, del Comitato Scientifico. "Le discoteche devono rimanere chiuse perché, checché se ne dica, con migliaia di ragazzi ammassati non c'è nulla da fare", ha ribadito oggi il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, sottolineando che il parere del Comitato non cambia. "Le aggregazioni di massa sono devastanti impossibili da gestire", ha detto Miozzo che oggi ha definito "inevitabili" nuovi lockdown se la situazione dei contagi dovesse peggiorare. Ci sono però degli interessi economici e migliaia di lavoratori da tutelare. "Ce ne rendiamo perfettamente conto - ha aggiunto - e per questo servono delle compensazioni. Il lavoratore del settore va tutelato come e forse anche più degli altri, perché parliamo di un settore troppo a rischio".

Di ieri il giro di vite confermato dalla Puglia e la nuova ordinanza della Toscana che impone, tra l'altro, l'obbligo di ballare in pista almeno a due metri di distanza. Ma è la Calabria oggi a giocare d'anticipo e a far saltare il banco, annunciando la chiusura "di tutte le discoteche" della regione. "Dopo i casi di alcune nostre città, avendo prima di tutto la responsabilità della salute dei calabresi e dei nostri ospiti - scrive l'assessore al Turismo allo Sviluppo Economico, Fausto Orsomaro - stiamo predisponendo un'ordinanza che chiude tutte le discoteche della Calabria, anticipando quella del governo nazionale". E aggiunge, riferendosi, alla Conferenza Stato-Regioni di ieri: "Ho chiesto al ministro Speranza di avere una linea nazionale al di là delle ragioni economiche degli operatori che avevano incontrato già il ministro Patuanelli". E lo stesso Patuanelli, dice Orsomaro "sta valutando una misura nazionale per ristoro delle perdite degli operatori economici che occupano circa 40.000 persone in tutta Italia". In Calabria, conclude l'assessore "i dati epidemiologici" sono "ancora sotto controllo e che non vorremmo subissero una impennata".