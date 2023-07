Disabile aggredito sul bus Botte e insulti razzisti

Insulti per il colore della pelle e la sua condizione fisica. È iniziata così l’aggressione a un 22enne egiziano, disabile, insultato sul bus e poi inseguito e picchiato in strada, a Monza, da un 47enne italiano con precedenti. L’uomo non si è fermato neppure davanti al padre del ragazzo. Ha continuato a spintonarlo fino a colpirlo con un pugno al volto. Per lui le accuse sono di lesioni, percosse e ingiuria aggravate dall’odio razziale e dalla minorata difesa. Attivata la procedura del Codice rosso.