Diritto allo studio Un accordo rivoluzionario

Raffaele

Marmo

Cinquant’anni fa, oggi, il contratto dei metalmeccanici introduceva "le 150 ore per il diritto allo studio". No, non è un anniversario di quelli noti. Ma nella grande storia e nelle piccole storie dei lavoratori italiani si realizzò uno di quei salti che hanno cambiato i destini individuali e familiari.

Era il 19 aprile del 1973 quando fu firmato uno dei contratti collettivi di svolta della lunga storia del movimento sindacale nel nostro Paese. E, come in altri storici passaggi, a dare il la al cambiamento erano i metalmeccanici e, dunque, i gruppi dirigenti di quella che si chiamava Flm, la Federazione che univa le sigle delle tute blu di Cgil, Cisl e Uil.

Ebbene, in quell’accordo per la prima volta a livello nazionale fu riconosciuto il diritto contrattuale, come permesso retribuito, allo studio e alla formazione per 150 ore l’anno. Per milioni di operai del Nord, di ex contadini immigrati dal Sud, di giovani entrati in fabbrica a 14 anni, si apriva la possibilità concreta di andare a seguire una lezione e magari di fare un passo in avanti anche nel lavoro. Si apriva la porta di un piccolo, grande ascensore sociale.

A raccontare le "150 ore" e i suoi sviluppi è Francesco Lauria nella nuova edizione di un bel libro sull’"esperienza". E, in quel testo, a dare l’idea del significato, del contesto e del valore del diritto conquistato è Bruno Manghi, che ricorda: "Il mio primo contatto con le 150 ore avvenne durante un’assemblea nazionale a Genova di Fim, Fiom, Uilm. Erano presenti sindacalisti come Pietro Marcenaro, Gastone Scalvi, Pippo Morelli, Enzo Mattina e si cominciò a discutere il tema di un nuovo diritto allo studio per gli operai. L’idea originaria era di Bruno Trentin. Si cominciò a ragionare in questo senso, avendo di fronte la copiosa esperienza delle scuole popolari in tutta la penisola e, in particolare, la più famosa di queste: l’esperienza di don Lorenzo Milani a Barbiana".