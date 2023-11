Diritto alla riparazione di lavatrici e cellulari. La Ue: stop agli sprechi

Offrire ai cittadini europei la possibilità di riparare sempre i loro oggetti e le loro apparecchiature per disincentivare gli sprechi: questo l’obiettivo della relazione del Parlamento europeo sul diritto alla riparazione, approvata in plenaria con 590 voti favorevoli, 15 contrari e 15 astensioni. Gli eurodeputati chiedono che durante il periodo di garanzia legale i venditori siano tenuti a dare priorità alla riparazione se è più conveniente, a patto che non risulti impossibile o disagevole per il consumatore. E avanzano anche la richiesta di prorogare la garanzia legale di un anno dopo l’avvenuta riparazione. I consumatori avranno comunque il diritto di richiedere la riparazione di lavatrici, aspirapolvere, smartphone e biciclette, anche dopo la scadenza della garanzia. "Le persone vogliono prolungare la durata di vita dei loro dispositivi, ma spesso è troppo costoso o difficile", ha commentato il relatore del testo,il socialista René Repasi.