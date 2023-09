Siracusa, diretta Tik Tok dal carcere di Augusta: sequestro di 2 cellulari e rissa con le guardie

Siracusa, 16 settembre 2023 - Una diretta Tik Tok nel carcere di Augusta, Siracusa, ha creato momenti di tensione. Alcuni detenuti, grazie ai telefonini, si erano lanciati in un live da dietro le sbarre. Ma pochi minuti dopo che il video era entrato in rete arrivava l'incredibile segnalazione al corpo di guardia della casa di reclusione: qualcuno da dentro il carcere è in diretta sui social.

Il comando della Polizia penitenziaria, rende noto il Sippe, ha fatto subito scattare le perquisizioni nelle celle, arrivando a sequestrare due cellulari. Ma il blitz delle guardie, e il sequestro di smartphone, ha scatenato la reazione dei detenuti che hanno aggredito 4 agenti penitenziari, poi costretti a fare ricorso alle cure dei medici.

Durante la rivolta, poi sedata, i detenuti hanno tentato di appiccare un incendio nella cella. Aperte le indagini per scoprire in che modo quei telefonini sono entrati nel carcere di Augusta.