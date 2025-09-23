Scoperto un 'diplomificio' nel Napoletano: indagati professori e studenti. Risultavano in classe, ma vivevano al Nord

Napoli, 23 settembre 2025 – Studenti diplomati a voti alti in una scuola paritaria del Napoletano, ma in realtà lo erano solo sulla carta visto che in aula non c’erano mai entrati. Risultavano presenti alle lezioni, ma in realtà vivevano a Milano, Bologna e in altre zone d’Italia . In cambio di cospicue rette, era possibile ottenere il diploma senza frequentare, alcuni ottenendo anche voti superiori al 70/100.

È stato scoperto dalla Guardia di finanza l’ennesimo 'diplomificio', indagati professori e studenti di un istituto paritario di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. La procura contesta i reati di falso ideologico al dirigente scolastico, al vice preside e anche a numerosi docenti e studenti della scuola, ai quali è stato notificato oggi un avviso di conclusione indagini.

La truffa con la complicità dei docenti

Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei finanzieri di Frattamaggiore, nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 i docenti avrebbero falsamente attestato la presenza in classe degli studenti che, in realtà, il quel momento si trovavano altrove, a Milano, Bologna e in zone di confine come il Brennero.

I precedenti a Bologna, Fermo e Saviano

La settimana scorsa, erano finiti nella rete dei finanzieri tre scuole di Bologna, Fermo e Napoli che vendevano i diplomi a distanza attraverso dei broker. Il tanto agognato ‘pezzo di carta’ costava 6mila euro, i cui 3mila per ‘accedere’ all’esame di Stato.

Un migliaio di euro finivano nelle casse dell’Istituto Marconi di Bologna, che procacciava i clienti e 2mila erano destinati alle scuole paritarie di Fermo e Saviano, nel Napoletano, dove, alla fine dell’anno scolastico si sostenevano i fasulli esami di maturità.

Per la realizzazione del disegno criminale, scrive la Guardia di finanza, "l'organizzazione si avvaleva della azione di soggetti che, come veri e propri broker, si occupavano di promuovere gli istituti paritari verso cui indirizzare gli studenti bolognesi per il conseguimento del diploma di maturità, in maniera facile e veloce".

Il modus operandi

L’organizzazione scoperta la settimana scorsa, con capofila Bologna, "provvedeva alla produzione di false attestazioni di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), utili ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, e creava false auto-dichiarazioni di domicili in Comuni della Campania, per dimostrare una regolare frequenza degli studenti bolognesi in scuole di quella regione".

Infine, secondo gli investigatori, il meccanismo criminale prevedeva che fossero "redatti i compiti scritti da parte degli studenti con l'obbligo di non indicare la data, per poter consentire all'Istituto paritario di gestire meglio le presenze", e che fossero "predisposte le pagelle contenenti false attestazioni rese dai dirigenti scolastici coinvolti".