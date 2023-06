Diplomazia e gaffe Le gag tra i potenti E l’Europa sorrideva

di Roberto Giardina

Era il signore delle gaffe per "Der Spiegel", la rivista tedesca che gli dedicò mezza dozzina di copertine. Era Silvio der Kavalier, che sconvolse il burocratico protocollo europeo. Un tipico italiano che canta O’ Sole mio, e fa la corte alle signore. Berlusconi irruppe sul palcoscenico internazionale, mai prevedibile, sempre sopra le righe. Ma le sue gaffe non erano cattive, tranne un paio di volte, quando si sentì provocato, o pensò di ergersi a patriottico paladino dell’Italia. Cominciò male, subito dopo l’11 settembre, l’attentato alle Torri gemelle, al vertice di Berlino, dichiarò che "la nostra civiltà era superiore a quella islamica, rimasta indietro di 1400 anni". Da quel momento quando salivi su un taxi, a Parigi o a Londra, guidato da un arabo o da un turco, eri accolto da un "tu italiano, amico di Berlusconi?".

Papa Ratzinger, fine teologo, con parole diverse a Aquisgrana osservò che gli islamici non hanno conosciuto l´illuminismo. Non lo perdonarono neanche a Benedetto. Nelle foto di gruppo, i capi dell’Europa sono immancabilmente goffi, a parte le signore, vestiti di blu, non sanno dove mettere le mani. A un vertice a Madrid, Berlusconi mise le corna sulla testa di Josep

Piquà, ministro degli Esteri spagnolo. La stampa si divertì, anche la vittima rise. Al premier danese Lars Rasmussen disse che "era il leader più bello d’Europa, la presenterò a mia moglie, perché lei è più affascinante di Cacciari". All’estero nessuno comprese l’allusione al presunto legame tra la moglie di Silvio e il filosofo veneziano (che fu l’unico a risentirsi, il più bello era lui).

Stupiva gli ospiti quando i vertici si tenevano in Italia: a Pratica di Mare, in una location come diceva lui costruita in una notte, o tra le rovine dell’Aquila, dopo il terremoto. Il 2 luglio del 2003, fu cattivo con Martin Schulz, che aveva preso in giro i nomi degli italiani. Gli offrì la parte di kapo in uno dei suoi film. In Germania è verboten scherzare sui Auschwitz, Berlusconi non venne perdonato, ma fece la fortuna di Schulz, fino allora quasi sconosciuto. Forse la sua gaffe peggiore è una fake news, una balla, ma credibile a causa della fama di Silvio. Avrebbe definito Frau Merkel "una culona" che lui non avrebbe utilizzato. "Der Spiegel" non osò tradurre, e lasciò la frase in italiano. Vera invece la scena filmata durante un meeting europeo sul Reno: Frau Angela lo attende sulla soglia, e lui continua a passeggiare lungo il fiume parlando al telefonino, e le fa cenno di aspettare. Poi si scusò: parlavo con Erdogan, stavo salvando l’Europa. In quale lingua? Al matrimonio della figlia del capo turco, altra gaffe, baciò la mano della sposa, per i musulmani intoccabile. Una galanteria. La politica internazionale non è migliore da quando Berlusconi ha lasciato il palcoscenico. Solo più noiosa.