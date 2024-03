Dipendente della Roma licenziata per ‘incompatibilità ambientale’: un suo video intimo rubato e fatto girare nelle chat di Trigoria

Roma, 14 marzo 2024 – Una dipendente della Roma licenziata per “incompatibiltà ambientale” dopo che un suo video intimo col fidanzato avrebbe fatto il giro di Trigoria.

Un video rubato alla giovane – da sottolineare – da un calciatore delle giovanili che lo avrebbe sottratto dal suo smartphone e poi fatto girare di chat in chat, arrivando persino a qualche dirigente, oltre che ai calciatori. La notizia è riportata dal Fatto Quotidiano e il condizionale al momento è d’obbligo, anche perché dalla società non ci sono conferme.

Secondo quanto riportato, la Roma, venuta a sapere dell’accaduto, avrebbe licenziato la giovane e così anche il fidanzato, sempre dipendente della Roma e ‘superiore’ della giovane.

A quanto risulta nel video, oltre alle immagini intime, sarebbero stati presenti anche discorsi che violavano l'etica professionale.

“Che il mondo del calcio sia un ambiente maschilista e misogino non è una novità, ma quanto avvenuto all'AS Roma, se confermato, sarebbe di una gravità inaudita anche dal punto di vista della tutela delle lavoratrici. Pare infatti che un video intimo di una

dipendente della società circolasse nelle chat di dirigenti e calciatori senza che la diretta interessata ne fosse al corrente. Pare anche che quel video sia stato stato sottratto illegalmente da un giovane giocatore. Basterebbe questo per chiedere un'inchiesta che appuri fatti e responsabilità. Eppure c'è di peggio, perché non solo i responsabili non hanno subito conseguenze, non solo pare che dirigenti e tecnici fossero al corrente di tutto, ma appresi i fatti la società avrebbe licenziato la dipendente per 'incompatibilità ambientale’”, afferma Elisabetta Piccolotti dell'Alleanza Verdi Sinistra.

“Se tutto fosse vero - prosegue la parlamentare rossoverde della commissione cultura di Montecitorio - saremmo di fronte ad una ingiustizia colossale figlia del più becero maschilismo: questa donna sarebbe vittima due volte, prima perché umiliata e violata nella sua intimità da decine di uomini e poi perché punita, con un licenziamento in tronco dopo 10 anni di contratto, al loro posto. Presenteremo quindi un'interrogazione alla ministra del Lavoro Calderone, alla ministra delle Pari Opportunità Roccella e al ministro dello Sport Abodi perché si faccia chiarezza su questa vicenda. Se tutto dovessero essere confermato, sarà bene che qualcuno spieghi con sanzioni e provvedimenti all'As Roma che non siamo più nel Medioevo, che il mondo è cambiato e che le donne - conclude Piccolotti - non accettano più di essere trattate come tappetini da piedi".