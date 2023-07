Diossina nell’aria di Palermo dopo l’incendio nella discarica di Bellolampo

Palermo, 29 luglio 2023 – L’incendio nella discarica di Bellolampo a Palermo ha liberato diossina nell’aria. Lo rende noto l’Arpa che cita una rilevazione in località Inserra nel giorno successivo al rogo (dalle 22 del 24 luglio alle 22 del 25): la concentrazione rilevata è pari a a 939 TE fg/m3.

“I risultati riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente, che costituisce un dato da attenzionare – si legge in una nota dell’ente – I valori di concentrazione riscontrati sono indicativi della presenza di una fonte emissiva locale”.

Il rogo, ora spento, ha interessato principalmente la quarta vasca: il sito è bruciato per 4 giorni ininterrottamente.

Palermo devasata dagli incendi (Ansa)

Le diossine “sono contaminanti che permangono inalterati nell’ambiente per molti anni e riescono, direttamente indirettamente ad arrivare fino agli alimenti”, si legge in un rapporto dell’Apat (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici), pubblicato dal ministero della Salute. Il 90% dell’esposizione umana alle diossine è riconducibile al cibo.