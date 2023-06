Dimenticata nell’auto Muore bimba di un anno Il papà carabiniere doveva portarla all’asilo

di Giulia Prosperetti

Quando un militare ha rotto uno dei finestrini della Renault Mégane rossa era ormai troppo tardi. Per la bimba di nemmeno un anno lasciata chiusa nell’abitacolo della macchina in una torrida giornata di giugno non c’era più niente da fare. Il padre, un carabiniere in servizio allo Stato Maggiore della Difesa, – secondo quanto si apprende mentre sono ancora in corso le indagini – l’avrebbe dimenticata sul suo ovetto posizionato sul sedile posteriore dell’auto, a pochi passi dall’asilo dove l’uomo avrebbe dovuto accompagnarla, per poi recarsi al lavoro. Ieri mattina, arrivato alla Città Militare della Cecchignola, a Roma, ha parcheggiato a via dei Fucilieri, davanti all’asilo intitolato alla ‘Sottotenente Sorella Maria Cristina Luinetti’, il nido aziendale del ministero della Difesa presso il Centro Direzionale Personale Militare Palazzo ‘G. Messe’, e – stando alle prime ricostruzioni – uscito dall’auto ha tirato dritto verso il suo ufficio.

A scoprire che la bimba all’asilo non era mai arrivata è stata la madre quando è andata a riprenderla nel primo pomeriggio. Dopo aver appreso dalle maestre che la piccola non era lì la donna, corsa all’auto del marito, ha capito cos’era accaduto, ha urlato e avuto un malore. Vano il tentativo di un militare di passaggio che ha rotto il vetro per provare a far respirare la neonata così come l’intervento dei sanitari del 118 che, intervenuti sul posto, hanno tentato di rianimare la bimba senza successo.

Per chiarire con esattezza quanto avvenuto l’area è stata transennata e sottoposta a sequestro. I genitori, comprensibilmente, sotto choc sono stati ascoltati dagli inquirenti. Per chi indaga si è trattato di una tragica fatalità ma, attualmente, il padre della piccola è indagato per abbandono di minore nell’ambito della indagine avviata dalla Procura di Roma. "Un atto dovuto" per una tragedia le cui dinamiche, apparentemente inspiegabili, nonostante tutti gli sforzi fatti nel nostro Paese sul fronte della prevenzione, si ripetono sempre uguali.

La piccola trovata morta ieri è l’undicesima vittima, in 25 anni, della cosiddetta ’Forgotten baby syndrome’ (Sindrome del bambino dimenticato), la prima dopo l’entrata in vigore del cosiddetto ‘decreto seggiolino’ che prevede l’obbligatorietà dei sistemi anti abbandono per i bimbi fino ai 4 anni di età. Il primo caso avvenuto nel luglio 1998 a Catania, con la morte di Andrea, 2 anni, dimenticato in auto dal padre, un tecnico della Sgs Thompson che doveva accompagnarlo all’asilo, e lasciato per 7 ore sul suo seggiolino nel parcheggio della multinazionale.

Lo stesso destino di Elena, Jacopo, Luca, Gioia, Tamara, Giorgia, di età compresa tra gli 11 mesi e i due anni, tutti vittime di abbandoni involontari da parte di mamme o papà andati al lavoro o tornati a casa convinti di averli portati all’asilo, a casa dei nonni, o dalla baby sitter. Il precedente più recente risale al 19 settembre 2019 quando, sempre a Catania il papà di un bimbo di due anni ha lasciato il figlio in auto per cinque ore sotto il sole. Anche in quel caso, il genitore stava accompagnando il piccolo all’asilo nido. Alla base di queste tragedie vi è "con ogni probabilità – spiega Alberto Siracusano, docente di psichiatria all’università Tor Vergata di Roma – una forma dissociativa del genitore alla guida dell’auto. Uno sganciamento tra i vari livelli di coscienza che noi abbiamo e che porta a non ricordare una cosa che ciascuno penserebbe di non poter dimenticare mai, come la presenza di un figlio. Ma purtroppo accade. Anche se ci sembra impossibile".