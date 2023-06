Diga distrutta dai russi in Ucraina Ispezione della Corte penale dell’Aja

A piccoli, faticosi passi, l’Ucraina avanza militarmente nel Donbass e ora anche sul fronte di Zaporizhzhia. E passa al contrattacco anche sul disastro della diga di Kakhovka, la cui distruzione viene attribuita ai russi, determinata a incriminare Mosca per crimini di guerra. È stato lo stesso Volodymyr Zelensky ad annunciare che gli ispettori della Corte penale internazionale hanno visitato le zone alluvionate: "Proprio il giorno dopo il disastro – ha detto in un discorso il presidente ucraino -, il procuratore generale ucraino ha inviato una richiesta di indagine all’ufficio del procuratore della Corte dell’Aja, e il lavoro è cominciato. È molto importante che i rappresentanti del Tribunale internazionale abbiano visto le conseguenze dell’atto terroristico russo con i loro occhi", ha detto Zelensky poco prima che le acque in calo restituissero altri cadaveri.