Difficoltà d’intervento. Quando proviamo ad abbattere pini malati nascono comitati

Governatore Michele de Pascale, un altro colpo basso per la riviera romagnola. "Ma siamo già in piedi. Si sono fatti tutti un mazzo così: ieri alle 9 di mattina gli stabilimenti balneari erano aperti, i turisti li ho visti in fila alla alla Rotonda Primo maggio di Milano Marittima a prendere il caffè".

Ecco, Milano Marittima. La sua Milano Marittima... "Abito qui, a un chilometro dal disastro". Ci racconti la sua notte. "Dormivo, ci siamo svegliati tutti, saltava la luce in continuazione. Dalle 4.30 in poi il sottoscritto, i sindaci e tutto l’apparato eravamo operativi".

Una nuova strage di alberi, come nel 2019... "Meno alberi caduti, ma forse più danni. Allora il problema fu soprattutto ambientale, con la splendida pineta naturale devastata. Stavolta è stato colpito di più il cuore della nostra località, il centro. Ma si sono mossi tanti volontari, gli albergatori ospitano gratuitamente vari turisti, anche stranieri, che non possono ripartire perché le loro auto sono state distrutte. Questa è la mia Romagna, esempio di resilienza".

Ma qualcuno si lamenta: ok il cambiamento climatico, ok tutto: ma possibile che succeda tutto qua? Non sarà che questi alberi sono mal curati? "Milano Marittima ha una sua peculiarità: gli splendidi pini. Sono splendidi, sì, ma danno anche problemi, perché ormai sono anzianotti. Hanno 60 e 70 anni e sono in generale fra gli alberi più deboli. Ma niente equivoci, mi raccomando".

Cioè? "Con il vento ai 120 all’ora dell’altra notte sarebbero caduti anche pioppi, faggi o altri alberi più resistenti". Però il problema pini esiste. "Ogni volta che proviamo a buttare già dei pini malati, pericolanti o che non superano prove di trazione, nascono comitati che si oppongono a prescindere, fanno ricorsi al Tar, magari li vincono e allora diventa tutto più difficile. È successo anche a Lido di Savio, due passi da qui".

Vuol dire che i pini andrebbero abbattuti? "Ma no, questi sono decisioni che deve prendere il sindaco, non il presidente della Regione. E aggiungo che non possiamo certo pensare di snaturare un territorio. Detto ciò, con calma e gradualità una soluzione va però trovata".

Chiederà al governo un’emergenza nazionale? "No, mi piace essere serio. La Regione ci metterà del suo, questo lo garantisco. Non credo però che in questo caso sia necessario bussare alle casse del Governo. Ne abbiamo passate di molto peggio: chiediamo quando ce n’è bisogno davvero".

Ottimista, nonostante tutto. "Niente catastrofismi e niente entusiasmi: è la mia linea". Le priorità? "Sono due. La prima: la sicurezza delle persone e per fortuna non si è fatto male nessuno e alle 4 del mattino di un sabato notte c’è gente in giro in riviera. La seconda priorità: il diritto alla vacanza, che dobbiamo e vogliamo garantire a tutti. E lo dico ai turisti: venite tranquilli, non ci sono problemi".

Sembra quasi uno slogan per non affossare un settore che scricchiola... "La riviera è abituata a cadere e a risollevarsi. Negli anni Settanta il mare arrivava fino alle strade del centro, ora queste calamità. Ma non molliamo".

Anche perché il turismo della riviera è un po’ tutto per l’Emilia-Romagna... "Il nostro modello balneare è unico in Italia, non temiamo confronti. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale, le vacanze da noi sono alla portata di tutte le tasche".

Ma fra spiagge vuote e caro ombrelloni, la riviera è finita nel mirino quest’estate. "E si è anche un po’ esagerato. I prezzi sono aumentati? È aumentato tutto, non solo le spiagge: in tutta Italia. Noi abbiamo avuto una flessione oggettiva in luglio, certo, ma agosto sta andando benissimo e, vedrete, avremo anche un ottimo inizio di settembre".