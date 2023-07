Dietro le quinte Al lavoro sul Piano Mattei La premier cerca sponda tra i paesi della Ue

ROMA

L’obiettivo è dare vita a un piano per lo sviluppo dell’Africa, ma non da portare avanti da soli, perché per essere incisivi serve una massa critica di risorse che l’Italia non ha. Per fare la differenza occorre mobilitare l’Europa, e magari anche i ricchi paesi del Golfo per garantire un flusso di investimenti che acceleri lo sviluppo del continente creando lavoro e benessere: questo è il progetto di Palazzo Chigi.

"Il piano Mattei per l’Africa – disse Giorgia Meloni al Senato il 28 giugno –, che ha già alcuni progetti in campo, come il cavo elettrico sottomarino Elmed con la Tunisia (che sarà realizzato da Terna e dall’operatore elettrico tunisino Steg e prevede investimenti per 850 milioni di euro, 307 dei quali di fondi Ue), e che noi presenteremo nella sua forma definitiva in autunno, non è una cosa che vogliamo fare da soli ma un progetto pionieristico sul quale cerchiamo di coinvolgere l’intera Unione Europea".

Il piano sarà probabilmente presentato ad ottobre, al Summit intergovernativo Italia-Africa, che si svolge ogni due anni. Tra i capisaldi ci sarà il settore dell’energia verde. "L’Africa ad esempio – spiegò Meloni – è potenzialmente un grande produttore di energia e segnatamente di energia pulita e l’Europa ha oggi un problema di approvvigionamento energetico: le due cose possono essere messe insieme in un progetto strategico. Noi possiamo, con adeguati investimenti e con un po’ di visione aiutare l’Africa a vivere di risorse delle quali dispone e che purtroppo molto spesso sono state depredate, può far crescere la sua economia e il suo benessere mentre noi possiamo approvvigionarci di energia ed essendo la porta d’ingresso in Europa, avere vantaggi in termini di riduzione dei flussi".

E ieri alla conferenza di Roma, Giorgia Meloni ha ribadito il concetto. "Sul piano Mattei – ha detto in conferenza stampa – abbiamo la possibilità di lavorare sugli interessi convergenti di Europa e Africa. Un tema nel quale gli interessi comuni ci sono e sono evidenti è quello dell’energia, in primis energia verde, nel quale possiamo aiutare loro ad avere l’energia che gli serve e anche ad esportarla, e possiamo aiutare noi a risolvere i nostri problemi di approvvigionamento energetico. Certo, per fare questo servono risorse, ma la presenza a questa conferenza e al processo che inizia oggi dei paesi del golfo è legata anche a questo".

"Il piano Mattei – ha sottolineato ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista alla Stampa – è un elemento importante ma è certamente necessario un piano di finanziamenti che non si limiti all’impegno dell’Italia, ma si allarghi all’Europa, ai paesi del Golfo, e magari alla Turchia e agli Stati Uniti, altrimenti non si va lontani". "Non vogliamo essere predatori o colonizzatori – assicura Tajani – Dobbiamo aiutare a creare aziende e un tessuto industriale, anche attraverso delle joint venture, senza sfruttare i Paesi che hanno materie prime. Solo così si può risolvere alla radice il problema migratorio".

Alessandro Farruggia