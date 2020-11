Bologna, 18 novembre La didattica a distanza, tra le numerose polemiche, è tornata a essere un imperativo per gli studenti di diverse regioni italiane, dopo l'ultimo Dpcm del premier Conte. Dotarsi di una buona connessione Internet di rete fissa diventa quindi indispensabile per le famiglie con figli. Secondo però un'analisi del sito SOStariffe, che ha preso in esame l'andamento dei prezzi dei pacchetti per la navigazione domestica negli ultimi 12 mesi, i costi hanno subito un calo sensibile. Partendo dal contributo di attivazione che in certi casi è dimezzato (-48,26%). Sempre secondo il sito l'andamento al ribasso sta proseguendo in questi mesi autunnali: attivare una connessione in fibra ottica di tipo FTTH, la più veloce attualmente, costa meno rispetto al 2019. Il canone standard medio è sceso dai 34,07 euro dello scorso anno ai 32,96 euro al mese registrati a novembre 2020 (-3,24 %). La voce di spesa della bolletta internet che ha registrato una diminuzione più marcata è l’attivazione. Nel 2019 il suo costo medio era di 147 euro. A marzo il valore è crollato a soli 52 euro per poi risalire a giugno a 83 euro, con un ulteriore calo a ottobre. Questo mese il contributo di attivazione richiesto si aggira mediamente sui 76 euro. Le offerte migliori circolano sul web: online, infatti, sono spesso presenti promozioni non disponibili in negozio o tramite altri canali di vendita.

NELLA GIUNGLA DEI CANONI

I canoni promozionali quest’anno sono più allettanti rispetto al 2019, quando il canone medio mensile era di 26 euro. Questo valore ha subito un balzo a marzo, raggiungendo i 27 euro, per poi crollare a giugno (22 euro) e risalire a ottobre. Attualmente, a novembre, il canone promozionale medio si attesta sui 25 euro risultando leggermente meno caro dello scorso anno (-0,65%). La durata del periodo promozionale è passata da 13 mesi in media dello scorso anno ad essere indeterminata. Nella maggior parte dei casi, le offerte Internet casa prevedono che il canone promozionale sia applicato a tempo indeterminato, senza mai passare al canone standard, con un risparmio ulteriore per l’utente. Come anticipato in precedenza, il canone standard risulta pari a 32,96 euro al mese (-3,24 % rispetto allo scorso anno).

IL CONTRIBUTO STATALE

Il governo ha inoltre introdotto un contributo per incentivare l'attivazione di una connessione in banda ultralarga, detto Bonus PC e Internet, disponibile dal 9 novembre e riservato a famiglie con Isee inferiore a 20mila euro. E' possibile possono usufruire del nuovo bonus per coprire i costi di un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps di velocità massima in download e di un PC o un tablet fornito dallo stesso operatore. Per ottenere il voucher di 500 euro è sufficiente contattare uno degli operatori accreditati che hanno già presentato offerte compatibili con il Bonus PC e Internet. Entro fine 2020, inoltre, è prevista la partenza della Fase 2 dell’agevolazione. Questa volta il voucher avrà un valore di 200 euro per famiglia e potrà essere utilizzato per attivare un nuovo abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps di velocità. Il limite Isee per accedere al bonus, con la Fase 2, sale a 50.000 Euro.

COME SCEGLIERE LA CONNESSIONE MIGLIORE

Nella scelta del provider per garantire ai figlii una connessione che non si blocchi durante la lezioni a distanza, la prima cosa da verificare è la copertura sul nostro territorio. In genere basterà controllare, sul sito dell'operatore scelto, se il Comune in cui abitiamo e in particolare il nostro indirizzo di residenza sia raggiunto dalla fibra ottica FTTH in grado di garantire connessioni sino a 1 Gbps (pari a 1024 Mbps). Se quest'ultima non fosse disponibile, si potrà navigare con una connessione un po' meno performante. Oltre alla FTTH, a disposizione degli utenti c’è la fibra mista rame FTTC che garantisce una velocità sino a 200 Mbps in download. In caso di indisponibilità della copertura delle tecnologie FTTH e FTTC, si potrà puntare sull’ADSL, limitata a 20 Mbps, oppure sulle offerte Internet wireless che non necessitano di un collegamento fisico tra l’abitazione dell’utente e l’armadio stradale. Altro consiglio utile è utilizzare un sito di comparazione per destreggiarsi tra le numerose offerte.