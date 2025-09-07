Diciottenne violentata in Albania. Aggredita sul lettino della spiaggia

È stata aggredita mentre era sola su un lettino in spiaggia, all’alba, a pochi metri dal suo albergo di Durazzo. Una diciottenne di Campagna Lupia, in provincia di Venezia, ha denunciato di essere stata violentata da un 26enne albanese venerdì mattina a Durazzo (nella foto il porto della città).

Secondo il suo racconto, dopo una serata trascorsa con gli amici aveva bevuto qualche drink ed era salita in camera con un’amica, per poi ridiscendere da sola sulla spiaggia davanti all’albergo. Qui, verso le 5.30, l’aggressione: "Ho provato a difendermi, ma nonostante la resistenza mi ha violentata", ha spiegato agli inquirenti, assistita da uno psicologo.

Il lido, a quell’ora, era deserto e non ci sarebbero stati testimoni. Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia: la polizia ha acquisito i filmati delle telecamere, individuando Leonard Preza, 26 anni, già noto per furti e detenzione di armi. Localizzato poche ore dopo, è stato arrestato.

L’uomo ha negato la violenza, parlando di un rapporto consenziente. Ma i riscontri ospedalieri raccontano altro: lividi sul collo e su altre parti del corpo, segni che per gli investigatori confermano l’uso della forza. Elementi che aggravano la sua posizione, in attesa della convalida del fermo.

La vicenda ha avuto grande risalto sui media locali, che sottolineano come la giovane turista italiana fosse in vacanza con un gruppo di coetanei a Durazzo, una delle mete balneari più frequentate del Paese. La notizia riporta l’attenzione sul tema della sicurezza dei visitatori in Albania, Paese in forte crescita turistica ma già scosso da episodi simili negli ultimi anni. La ragazza, ancora sotto choc, tornerà a breve in Italia dopo gli accertamenti medici e le deposizioni rese alle autorità albanesi.